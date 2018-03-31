Прямая телефонная линия

Однажды некий пуджари из Вриндавана оказался в гостях у Папы Римского и увидел у него на столе особый телефон.

— Что это? — спросил он.

— Прямая линия.

— Куда?

— К Богу.

— А можно позвонить? — заинтересовался пуджари.

— Конечно.

Пуджари набрал номер, ему ответили, он поговорил, положил трубку и спросил:

— Сколько я должен за звонок?

Священник замялся, но ответил:

— 500 долларов.

Через некоторое время священник оказался в гостях у пуджари и тоже увидел на столе особый телефон.

— Что это?

— Прямая линия.

— Можно позвонить?

— Конечно.

Номер был набран, разговор состоялся и возник тот же вопрос о цене.

— Сколько я должен за звонок?

— 10 рупий (около 25 центов).

— Как? Почему так мало?

— Это внутренний звонок, — ответил пуджари.

Источник: pritchi.ru

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