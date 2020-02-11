Прожитые жизни

Умер человек.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Даже не знаю, что тебе сказать, Господи... Пока я жил, мне было хорошо. Я грабил людей, воровал. Денег всегда хватало. И жил я весело и беззаботно, пока люди не поймали меня и не повесили. Но теперь я вот думаю: наверное, жил я неправильно. И я бы хотел исправиться. Ты только не наказывай меня, Господи. Я же ни в чём не виноват, если разобраться. Ведь это ты дал мне такую жизнь.

— Я не накажу тебя. Скажи, кем бы ты хотел быть в следующей жизни?

— Сделай меня простым человеком, Господи. Чтобы я честным трудом зарабатывал себе и своей семье на хлеб.

— Как тебе будет угодно.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Нет, Господи. Мне жилось очень тяжело. Всю жизнь я работал с раннего утра и до позднего вечера. Но жил в нищете. Я сам, моя жена и дети мои голодали. За всю свою жизнь я не знал ничего иного, кроме голода, холода и унижений.

— Скажи, кем бы ты хотел быть в следующей жизни?

— Я хочу быть богатым человеком. Чтобы у меня был большой дом, много хорошей земли, чтобы еды всегда было в избытке, чтобы я и дети мои имели всё, чего бы ни пожелали.

— Как скажешь, так и будет.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Спасибо тебе, Господи. Большую часть своей жизни я был абсолютно счастлив. Мне было так хорошо, что я даже и не вспоминал про тех людей, которые расплачивались своей бедностью за моё богатство. Но потом они пришли в мой дом, убили меня, мою жену, моих детей и забрали моё имущество. Но я понимаю их. Когда я был бедным, то мечтал сделать то же самое. Не наказывай их, пожалуйста, Господи.

— Не накажу. Скажи, кем ты хочешь быть в следующей жизни?

— Я теперь понял, это плохо, когда одни люди живут за счёт других. Сделай меня богатым снова, Господи. На этот раз всё будет по-другому.

— Будь по-твоему.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Спасибо тебе, Господи. Ты сделал всё как я просил. Но больше не делай меня, пожалуйста, богатым человеком. У меня было много денег, и я построил большой завод. Я создавал рабочие места, повышал зарплаты, оплачивал своим работникам обучение по специальности. Но чем больше я для них делал, тем больше им казалось, что я им что-то недодал. Я только в этой жизни подумал: нелегко тебе, наверное, с нами, Господи. Через созданные мной для них профсоюзы, они требовали ещё большего повышения зарплат, различных льгот и пособий для себя и своих семей. А работали при этом из года в год всё хуже и хуже. Потом мой завод обанкротился, и меня за долги посадили в тюрьму. А мои бывшие работники проклинали меня за то, что по моей вине они лишились работы и средств к существованию.

— Кем же ты хочешь быть в следующей жизни?

— Сделай меня какой-нибудь знаменитостью. Я хочу, чтобы люди любили меня и восхищались мной.

— Я сделаю как ты хочешь.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Спасибо тебе, Господи. Ты сделал всё как я хотел. Толпа обожала меня. Что бы я ни делал, вызывало у них восторг. Но больше не делай меня, пожалуйста, знаменитостью. Обожание толпы быстро наскучило мне и даже стало раздражать своей назойливостью. Самые близкие друзья втайне завидовали мне и желали мне зла. Мои дети ненавидели меня, потому что я был слишком занят собой и своей работой. Когда я умирал, по мне не горевал никто, кроме безликой толпы.

— Кем же ты хочешь быть теперь?

— Сделай так, Господи, чтобы я прожил тихую и спокойную жизнь, где-нибудь подальше от людей.

— Как тебе угодно.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Да, Господи, большое спасибо тебе. Я хорошо отдохнул. Но больше не делай меня лесником. Мне было скучно и одиноко.

— Тогда кем ты хочешь стать теперь?

— У меня было много свободного времени, Господи. Я читал книги, думал о жизни и о людях. Мне кажется, я понял, как можно сделать людей счастливыми. Сделай так, чтобы я стал пожизненным диктатором, и я сделаю мир лучше.

— Как пожелаешь.

— Здравствуй, Господи.

— Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?

— Мне удалось сделать всё, что я хотел, Господи. Я принёс людям порядок и справедливость. Мир стал лучше. Но для этого пришлось уничтожить всех, кто пытался мне в этом помешать. Мои руки по локоть в крови. Накажи меня, Господи.

— Я никого никогда не наказываю. Ты сам накажешь себя в следующей жизни. Если захочешь. А теперь скажи, кем тебя сделать теперь?

— Сделай кем угодно. Только пожалуйста, Господи, не делай меня больше человеком.

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Источник: pritchi.ru

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