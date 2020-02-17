Профессионализм и привычки

Работодатель через рекламные агентства оповестил об открытии своей фирмы и вскоре получил множество заявлений. Из большого числа претендентов он выбрал двоих и пригласил их на собеседование. Во время беседы работодатель внимательно наблюдал за каждым из приглашённых.

Когда вошёл первый соискатель, он оставил за собой дверь открытой. Работодатель поговорил с ним минут пятнадцать, попросил его подождать в приёмной.

Второй же соискатель, войдя, закрыл за собой дверь. Пообщавшись с ним, наниматель попросил его также подождать за дверью и позвал своего секретаря.

— Первый претендент, — сообщил он, — обладает всеми необходимыми для работы качествами, но я решил принять на работу второго соискателя, потому что первый не закрыл за собой дверь. Похоже, он ленивый парень. Второй же закрыл дверь, поэтому, даже если он недостаточно квалифицирован, он может быстро обучиться.

Даже если человек — профессионал в своей области, но не имеет представления об элементарных правилах поведения, например, о том, что нужно закрывать дверь, то какой прок от такого образования?

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Источник: pritchi.ru

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