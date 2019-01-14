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Продавец петухов
Дзэнская притча   
14 Января 2019 г.
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petuh

Продавец бойцовых петухов расхваливал на рынке свой товар, уверяя, что его петухи бьются до смерти.

— Продай мне лучше таких, — обратился к нему покупатель, — которые бьются до победы!

Источник: pritchi.ru

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