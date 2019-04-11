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Продавец обезьян
Эзотерическая притча   
11 Апреля 2019 г.
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martishka brazza

На корабле плыл продавец обезьян. На досуге он научил их подражать морякам, как те распускали паруса.

Но поднялась буря, моряки бросились убирать снасти. Обезьяны же, зная лишь, как распускать, шли следом и натягивали снасти. Корабль погиб, ибо учитель обезьян предвидел лишь ясную погоду.

Источник: pritchi.ru

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