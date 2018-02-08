Продавец котят

Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление: «Продаются котята». В магазин вошёл мальчик и робко спросил о цене котят.

— От 30 до 50 рублей, — ответил продавец.

Ребёнок, вздохнув, полез в карман, достал кошелёк и стал пересчитывать мелочь.

— Но у меня сейчас только 2 рубля, — грустно сказал он. — Пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на них?

Продавец вынул котят из большого короба. Те, оказавшись на свободе, побежали кто куда. Но один из них явно отставал от всех, странно подтягивая заднюю лапку.

— Скажите, а что с этим котёнком? — поинтересовался мальчик.

— Врождённый дефект лапки. Ветеринар сказал, что это на всю жизнь, — ответил мужчина.

Ребёнок разволновался:

— Вот его-то я и хотел бы приобрести!

— Это же неполноценное животное, — удивился продавец. — Зачем оно тебе? Впрочем, если ты такой милосердный, то забирай даром.

— Нет, я не хочу брать его даром, — твёрдо сказал ребёнок. — Этот котёнок стоит ровно столько же, сколько и другие. И я готов заплатить вам полную цену. Я принесу вам деньги.

Сердце продавца дрогнуло:

— Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, играть и прыгать, как другие котята.

Мальчик, молча, стал заворачивать штанину своей левой ноги. Поражённый продавец увидел, что нога ребёнка искривлена и поддерживается металлическими обручами.

Мальчик дрожащим голосом произнёс:

— Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котёнку нужен кто-то, кто бы понимал, как ему тяжело, и кто бы его поддержал.

В глазах продавца появились слёзы:

— Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были бы такие прекрасные и сердечные хозяева, как ты.

Источник: pritchi.ru

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