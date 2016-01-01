Проданная тень

Жил в одной деревне богатый человек. Дом его стоял у большой дороги, а перед воротами росло огромное тутовое дерево. Однажды возле дома появился какой-то бедняк и присел отдохнуть в прохладной тени дерева. Богач вышел и набросился на него:

— Эй, ты, не смей здесь сидеть, убирайся, да поживее?

— Убираться? Как же так? А если я хочу здесь посидеть? — возразил бедняк.

— Это дерево принадлежит мне. Я поливал его, и вот оно выросло большим и тенистым. Поэтому тень дерева тоже принадлежит мне, — сказал богач.

— Если так, то продай мне эту тень. Я хоть немного, да заплачу тебе, — предложил бедняк.

Услышав слова «я заплачу тебе», богач с радостью согласился:

— Вот это совсем другой разговор. Продать тень я могу.

Случайно тут же оказались свидетели, и сделка совершилась.

С тех пор бедняк стал приходить сюда каждый день, чтобы наслаждаться прохладой тенистого дерева. Если тень падала внутрь двора, он садился отдыхать во дворе; если в тени оказывалась кухня, он усаживался в кухне; тень падала на беседку для гостей – бедняк заходил и туда. Как-то раз богач не выдержал и рассердился:

— Эй, почему ты рассаживаешься во дворе и в беседке? Не смей ходить сюда!

— Разве я не купил у тебя тень этого дерева? — возразил бедняк. — А если так, то куда бы тень ни падала, там я и усаживаюсь.

Как ни гневался богач, делать было нечего.

Пришли как-то к богачу гости, и хозяин принял их в беседке. Бедняк, не обращая на них внимания, вразвалку вошёл в беседку и уселся в тени. Гости с недоумением посмотрели на него: им показалось это странным. Но, узнав в чём дело, они принялись смеяться. После этого случая над богачом все стали так потешаться, что ему пришлось переехать в другую деревню.

А бедняк поселился в его доме. И кто бы ни пришёл посидеть в тени тутового дерева, бедняк никого не гнал прочь.

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ