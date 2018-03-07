|
Причины болезней
|Притча неизвестного происхождения
|07 Марта 2018 г.
|
Путник спросил у старого даосского мастера, сидящего на придорожном камне:
— Скажите, что поддерживает хроническую болезнь?
— Мысли, — последовал ответ.
— А почему люди так много думают о своих болезнях?
— Потому, что они им нужны, — улыбнулся даос.
— Нужны? Для чего? — изумился путник.
— Для отдыха. От суеты. И того, чего делать не хочется.
Путник помолчал, обдумывая услышанное.
— Но, если люди ходят по врачам, значит, всё же хотят от них избавиться? — с сомнением произнёс он.
— Они хотят избавится от неприятных симптомов, а не от болезней, защищающих их от самих себя.
— От самих себя... — эхом повторил собеседник.
Он покачал головой и спросил:
— А нельзя ли защищаться как-то продуктивней?
— Можно. Но тогда надо менять жизнь.
— Каким образом?
— Прямо в болезни уходить от всего нелюбимого к тому, чем хотелось бы заниматься и что доставляет удовольствие в работе, увлечениях и в быту. Тогда болезнь из помощника превратится в нечто ненужное и мешающее, а, следовательно, начнёт слабеть.
Старик прервался, посмотрел на полевой цветок, растущий неподалёку, и продолжил:
— Но менять жизнь сложно. Проще болеть. И найдя умелого врача, периодически предаваться отдыху, всё глубже погружаясь в болезнь.
— А что бы вы в этом плане порекомендовали врачам?
— Не концентрироваться на следствиях, а выходить на причины. И мотивировать людей к изменениям, не смотря на их яростное недовольство и мощное сопротивление.
— А если врачи этого не умеют?
— Пусть учатся, если хотят стать целителями, меняющими судьбы, — улыбнулся даос. — Быть врачевателем симптомов проще, удобней и выгодней. Но на этом пути рано или поздно угаснет смысл и пропадёт удовольствие от работы.
Источник:
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Японская философия уборки в доме: посочувствуйте своим вещам
Метод KonMari 29-летней японки Мэри Кондо по наведению порядка в доме стал сенсацией у нее на родине, а теперь приобретает популярность во всем мире, пишут мировые СМИ. Книга Кондо под названием "Меняющая жи...
Чем заняться на пенсии женщине
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Как общаться с теми, кто вечно всем недоволен?
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Практические советы психологов: как вернуть мужа в семью
Испокон веков, когда человек теряет любимого человека, он испытывает сильнейшую душевную боль, такова его сущность. Когда от женщины по какой-либо причине уходит мужчина, с которым она счастливо прожила не од...
Бархатный сезон в Болгарии лучшее время для отдыха с детьми
Очень часто семьи, в которых подрастают дети, планируя поездку на курорт, считают, что в бархатный сезон ехать туда с детьми не стоит – будут дожди и о купании в море можно вообще забыть.
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
«Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте»
«МГ» продолжает серию публикаций о стильных и современных пожилых людях, которые не стесняются выражать себя через яркую и красивую одежду. Предыдущие публикации на эту тему можно посмотреть здесь и здесь. Мы...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
Современная кухня - как камбуз космического корабля
Выбор бытовой техники в современных магазинах огромен. И чего только нет на прилавках супермаркетов и гипермаркетов! Однако с появлением разнообразных товаров возникла необходимость тщательного изучения харак...
Модный хит сезона - платья бирюзового цвета
«Яркое платье – отличный вариант для оригинального, стильного повседневного образа. В такой одежде представительница прекрасного пола гарантированно привлечет к себе всеобщее внимание, станет объектом восхище...
Next Prev
Пенсионный фонд посетили студенты Российского государственного социального университета
В Москве Пенсионный фонд России принял в своих стенах студентов экономического факультета Российского государственного социального университета. Специально для них были подготовлены обучающий семинар о пенсио...
На сайте ПФР пройдет трансляция 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
6 июня 2018 года в 10:00 на сайте Пенсионного фонда России будет организована видео-трансляция финальной части 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в П...
Государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсионных накоплений
Добровольные взносы граждан, участвующих в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, по итогам 2017 года составили 5,3 млрд рублей.
В Пятигорске пройдет 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
С 5 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорске пройдет финал 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в рамках которого представители старшего поколения продемонстрируют свои...
Правительство РФ одобрило отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год
На заседании Правительства Российской Федерации был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении бюджета ПФР за 2017 год. Правительство РФ приняло решение о направлении отчета в Федеральное Собрание Российской Фе...
ПФР обеспечил единовременную выплату ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
Пенсионный фонд осуществил единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы. Выплата, составляющая в соответствии с указом президента России В. В. Пут...
Рефинансирование обязательств различного вида реализует МФК «Городская Сберкасса»
МФК «Городская Сберкасса» объявила клиентам о программе перекредитования под залог недвижимости. Клиент может получить от 500 тысяч до 15 млн руб. Чтобы оформить рефинансирование, нужно предоставить под залог...
Большинство россиян оценивает услуги Пенсионного фонда на «хорошо» и «отлично»
По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда России составляет 97% – именно столько оценок «хорошо» и «отлично» было выставле...
Заявление Пенсионного фонда России
В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, общие расходы бюджета ПФР на пенсионное обеспечение вырастут по сравнению с 2017 годом на 371 млрд рублей и составят ...
Единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Еди...
Первый в России Музей истории пенсий отметил 10-летний юбилей
Музей истории пенсий был создан в 2008 году силами сотрудников Отделения Пенсионного фонда России по Еврейской автономной области.
Мошенники ловят россиян на «социальные компенсации»
Антивирусная компания предупреждает жителей России об очередном интернет-мошенничестве, при котором злоумышленники предлагают заплатить небольшой денежный взнос для получения «социальных компенсаций».
Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Пенсионный фонд принимает участие в форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки»
Пенсионный фонд России в четвертый раз принимает участие в форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки», который проходит 25–27 апреля 2018 года в Москве при поддержке Общероссийского народного фронта. На ...
Председатель правления ПФР Антон Дроздов принял участие во Всероссийском съезде геронтологов и гериатров
19–20 апреля 2018 года в Москве прошел V Всероссийский съезд геронтологов и гериатров, в котором приняли участие ведущие российские и международные эксперты в области геронтологии и гериатрии, специалисты-гер...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: