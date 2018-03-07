Причины болезней

Путник спросил у старого даосского мастера, сидящего на придорожном камне:

— Скажите, что поддерживает хроническую болезнь?

— Мысли, — последовал ответ.

— А почему люди так много думают о своих болезнях?

— Потому, что они им нужны, — улыбнулся даос.

— Нужны? Для чего? — изумился путник.

— Для отдыха. От суеты. И того, чего делать не хочется.

Путник помолчал, обдумывая услышанное.

— Но, если люди ходят по врачам, значит, всё же хотят от них избавиться? — с сомнением произнёс он.

— Они хотят избавится от неприятных симптомов, а не от болезней, защищающих их от самих себя.

— От самих себя... — эхом повторил собеседник.

Он покачал головой и спросил:

— А нельзя ли защищаться как-то продуктивней?

— Можно. Но тогда надо менять жизнь.

— Каким образом?

— Прямо в болезни уходить от всего нелюбимого к тому, чем хотелось бы заниматься и что доставляет удовольствие в работе, увлечениях и в быту. Тогда болезнь из помощника превратится в нечто ненужное и мешающее, а, следовательно, начнёт слабеть.

Старик прервался, посмотрел на полевой цветок, растущий неподалёку, и продолжил:

— Но менять жизнь сложно. Проще болеть. И найдя умелого врача, периодически предаваться отдыху, всё глубже погружаясь в болезнь.

— А что бы вы в этом плане порекомендовали врачам?

— Не концентрироваться на следствиях, а выходить на причины. И мотивировать людей к изменениям, не смотря на их яростное недовольство и мощное сопротивление.

— А если врачи этого не умеют?

— Пусть учатся, если хотят стать целителями, меняющими судьбы, — улыбнулся даос. — Быть врачевателем симптомов проще, удобней и выгодней. Но на этом пути рано или поздно угаснет смысл и пропадёт удовольствие от работы.

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ