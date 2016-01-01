Правильный совет

Жил один человек, который говорил, что он умнее всех на свете. А так как он сам это говорил, то за ним и другие стали это повторять. И жил другой человек, про которого все говорили, что он самый глупый на свете. А так как об этом говорили другие, то и он сам стал так думать.

Однажды пришёл глупый к умному и сказал:

— Брат мой, мне нужен твой совет. Только боюсь, что даже такой многоумный человек, как ты, не сможет мне помочь.

Умный сказал:

— Разве есть что-нибудь, чего я не знаю? Спрашивай! Что у тебя за дело?

Глупый сказал:

— Видишь ли, мне надо перевезти через горный поток козу, капусту и леопарда. Лодка у меня маленькая. Придётся три раза взад — вперёд ездить. Вот я и хочу спросить тебя, ты ведь человек умный, всё знаешь, как бы ты поступил на моём месте?

Умный сказал:

— Дело проще простого! Сначала я перевёз бы леопарда.

Тогда глупый сказал:

— Но, пока ты перевозишь леопарда, коза съест капусту.

— Ах, да! — сказал умный. — В таком случае сначала надо перевезти козу. Потом леопарда. А потом уже капусту.

— Но, пока ты будешь ездить за капустой, — сказал глупый, — леопард съест козу.

— Верно, верно. Надо сделать вот как. Слушай и запоминай. Сначала надо перевезти козу, потом капусту... Нет, постой. Козу и капусту нельзя оставлять вместе. Лучше так: сначала капусту, потом... Нет, это тоже не годится. Леопард съест козу. Да ты меня просто запутал! Неужели такое простое дело ты не можешь решить сам?

— Пожалуй, что могу, — сказал глупый. — Тут и вправду особого ума не требуется. Сперва я переправлю на другой берег козу...

— Ну, я же говорил тебе!

— Потом капусту...

— Вот видишь, ты поступаешь так, как я тебе посоветовал!

— Потом...

— Вот, вот, что потом? Я ведь тебе это самое и говорил!

— Потом я вместе с козой вернусь назад, козу оставлю, а леопарда перевезу на другой берег. Он ведь капусту не будет есть.

— Конечно, не будет! Наконец-то ты догадался!

— А потом я снова отправлюсь за козой. Вот и будут у меня целы и коза, и капуста, и леопард.

— Теперь ты видишь, — сказал умный, — что ты не напрасно приходил ко мне за советом? А ты ещё сомневался, смогу ли я помочь тебе!

Глупый сказал:

— Ты и вправду помог мне. И за это тебе великое спасибо. Ты посоветовал мне решить всё самому, и это был самый правильный совет.

Источник: pritchi.ru

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