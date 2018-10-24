Пойманный лев

Один лев попал в плен и был брошен в лагерь для таких же, как он. К своему удивлению, он обнаружил там немало других львов, годами томящихся в застенках. Кое-кто из них жил там всегда, ибо родился там.

Некоторое время спустя он ознакомился с социальными условиями львиного лагеря. Львы были разбиты на группировки. Одна группа состояла из общественных деятелей; другая объединяла предпринимателей, третья — представителей культуры, ибо ставила своей целью тщательное следование традициям, обычаям, культуре того времени, когда львы были свободными. Некоторые группы были религиозными — они собирались прежде всего для того, чтобы спеть трогательные песни о будущем джунглей, когда нигде не будет заборов. Другие группы привлекали прирождённых литераторов и артистов. Были и революционные группировки — они собирались, чтобы обсудить детали восстания против захватчиков или других группировок. То и дело вспыхивали мятежи, одна группировка уничтожала другую; иногда погибали все охранники, и им на смену приходили другие.

Оглянувшись по сторонам, вновь прибывший заметил одного льва, сидевшего в полной задумчивости. Это был одинокий лев, он не принадлежал никакой группе и держался от других подальше. Его манеры вызывали у всех восхищение, но одновременно и враждебность, ибо его присутствие вызывало страх и сомнения в собственных силах. Лев сказал новичку:

— Не присоединяйся ни к какой группировке. Эти идиоты заняты чем угодно, только не стоящим делом.

— Что ты имеешь в виду? — спросил новичок.

— Я имею в виду изучение структуры забора.

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ