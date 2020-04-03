Последний вагон

Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям:

— Я уже большой, что вы со мной как с маленьким? Я и сам могу к бабушке доехать!

После недолгих споров родители согласились.

Вот стоят они на перроне, провожают, дают последние советы, а сын всё твердит:

— Да знаю я, знаю, сто раз уже говорили!..

Тогда отец сказал:

— Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это, — и сунул что-то ребёнку в карман.

И вот едет мальчик в вагоне, разглядывает, что-то через окно. А вокруг люди чужие толкаются, шумят, заходят, выходят, проводник недовольно сделал ему замечание, кто-то тоже сурово посмотрел на него. И вдруг мальчишке стало не по себе и с каждым разом всё неприятнее и тяжелее. Ему стало страшно. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут он вспомнил про то, что у него что-то в кармане от отца. Дрожащей рукой нащупал какую-то бумажку, развернул её, а там: «Сынок, я в последнем вагоне».

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Источник: pritchi.ru

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