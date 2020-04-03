Последний вагон

Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие...
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а...
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один...
Однажды один современный англичанин приехал в Индию. Он заметил, что женщины в Индии очень сильно отличаются от женщин в Европе. Он, например, заметил, что женщины покрывают тело, покрывают голову, руки и даже лицо. И он спросил одного...
Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям:
— Я уже большой, что вы со мной как с маленьким? Я и сам могу к бабушке доехать!
После недолгих споров родители согласились.
Вот стоят они на перроне, провожают, дают последние советы, а сын всё твердит:
— Да знаю я, знаю, сто раз уже говорили!..
Тогда отец сказал:
— Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это, — и сунул что-то ребёнку в карман.
И вот едет мальчик в вагоне, разглядывает, что-то через окно. А вокруг люди чужие толкаются, шумят, заходят, выходят, проводник недовольно сделал ему замечание, кто-то тоже сурово посмотрел на него. И вдруг мальчишке стало не по себе и с каждым разом всё неприятнее и тяжелее. Ему стало страшно. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут он вспомнил про то, что у него что-то в кармане от отца. Дрожащей рукой нащупал какую-то бумажку, развернул её, а там: «Сынок, я в последнем вагоне».
В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.
За те десять лет, что я не брал у него интервью, знаменитейший врач России Леонид Рошаль (тут перечень титулов примерно на пару гигов) практически не изменился. И про него по-прежнему можно сказать словами доктора Пирогова: «Врачом называется тот, в чьем присутствии больному легче». Здоровому – тоже.
Известная «Русская пятерка» в «Детройт Ред Уингз» стала легендой. Благодаря ей клуб мог похвастаться зрелищной игрой и яркими атакующими поединками. В 1995-1996 годах Боумен выделил спортсменов, которые установили новый рекорд НХЛ и навсегда прославили свою команду и государство. Никогда до этого клуб не брал такие высокие победы, как Кубок Стенли.
Основатель и президент Института профилактической медицины Дин Орниш занимается клиническими исследованиями. Он показал, что комплексные изменения образа жизни могут обратить вспять без лекарств и операций даже тяжелую ишемическую болезнь сердца. В книге «Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний» можно найти об этом и не только любопытную и важную информацию. А пока стоит прочитать фрагмент главы, посвященной диабету второго типа.
Среди татарского населения распространены имена не только тюркского и исламского происхождения, но имена, имеющие древнегреческие и римские корни. Для примера возьмем имена мальчиков: Эрик, Ренат, Рудольф, Эдуард, Эрнст, и другие. А вот женские имена более звучные: Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльвира, Фрида.
24 марта 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого певца, тенора Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий и кавалера пяти орденов Ленина Ивана Семеновича Козловского.
Сегодня как никогда популярна ароматерапия, которая показана не только для расслабления и релаксации в зрелом возрасте, но и рекомендована для профилактики и лечения заболеваний пожилых людей и повышения качества их жизни. Что это такое и почему специалисты все больше отмечают пользу ароматерапии, расскажем в статье.
Северо-западная часть владений Чингисхана досталась его старшему сыну Джучи. Из улуса Джучи развилась Золотая Орда, зависимой территорией которой была Русь. В той или иной степени все ханы Золотой Орды знамениты в русской истории, но не о них речь в данном случае.
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