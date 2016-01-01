Попросить прощения у туфель



Я слышал о Лин-чи, учителе дзэн. Однажды он сидел в своей хижине, и кто-то пришёл к нему. Тот человек был очень зол. Может быть, он поссорился со своей женой или со своим хозяином или произошло что-нибудь иное, но он был в гневе. Он в гневе распахнул дверь, в гневе сбросил свои туфли, затем вошёл очень уважительно и низко поклонился Лин-чи.

Лин-чи сказал:

— Прежде всего, пойди и попроси прощения у двери и у туфель.

Человек, должно быть, очень странно посмотрел на Лин-чи. Там сидели другие люди, которые начали смеяться. Лин-чи сказал:

— Прекратите!

Потом он сказал этому человеку:

— Если не сделаешь этого, оставь меня. Я не буду иметь с тобой ничего общего.

Человек сказал:

— Это выглядит безумием — просить прощения у туфель и у двери.

Лин-чи сказал:

— Не было безумием, когда ты выражал гнев. Будет ли это безумием теперь? Всё имеет сознание. Поэтому пойди, и если дверь не простит тебя, я не разрешу тебе войти.

Человек почувствовал себя неловко, но вынужден был пойти. Позднее он сам стал монахом и стал просветлённым. Когда он стал просветлённым, он рассказывал эту историю и говорил:

«Когда я стоял перед дверью и просил прощения, я чувствовал себя неловко, глупо. Но потом я подумал, что если Лин-чи говорит так, то в этом что-то должно быть. Я доверял Лин-чи, поэтому я подумал, что, хотя это и глупо, но делать надо. Вначале всё, что я говорил двери, было лишь поверхностно, искусственно; но мало-помалу стало теплее. А Лин-чи ждал, он сказал, что будет наблюдать. Если дверь простит меня, только тогда я смогу войти; в противном случае я должен был стоять до тех пор, пока не удастся убедить дверь и туфли простить меня. Мало-помалу я разогрелся. Я забыл, что на меня смотрят многие люди. Я забыл о Лин-чи — и тогда это занятие стало искренним и настоящим. Я начал чувствовать, как у дверей и туфель меняется настроение. И в тот момент, когда я осознал, что двери и туфли переменились, что они почувствовали себя счастливыми, Лин-чи немедленно сказал, что я могу войти. Я был прощён».

Этот инцидент стал преобразующим явлением в его жизни, поскольку впервые он осознал, что всё, на самом деле, представляет собой кристаллизацию сознания. Если вы не видите этого, то только потому, что слепы. Если вы не слышите этого, то только потому, что глухи. Нет ничего материального в вещах, окружающих нас; всё это — сконденсированное сознание. Проблема в вас вы не открыты и не чувствительны.

Источник: pritchi.ru

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