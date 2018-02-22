Понимание пророчества

Высоко в горах была деревня, и в ней жил мудрец. Он был очень стар и дряхл. Все жители деревни внимали каждому его слову, считали его святым или пророком, и не было ни разу случая, чтобы его пророчество не сбылось. Если он предрекал войну, начиналась война, если обещал холодную зиму, то трещали ужасные морозы.

Однажды этот пророк с огромной печалью, чуть не плача, обратился к жителям деревни и сказал:

— Завтра солнце не взойдёт.

И после этого удалился в свою хижину.

В деревне началась паника. Некоторые решили покончить жизнь самоубийством, другие, похватав свои пожитки, кинулись бежать куда глаза глядят в тщетной надежде избежать конца света. А самые спокойные и сильные духом решили молиться.

Перед рассветом все, кто остался в деревне, собрались на площади, чтобы вместе встретить бедствие. Но солнце взошло!

Тогда толпа с криками «Обманщик!» кинулась к хижине, где жил пророк. Но там было всё тихо. Пророк умер этой ночью.

Источник: pritchi.ru

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