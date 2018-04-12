Помощь медвежат

Обветшали у медведя Потапа и медведя Спиридона берлоги. Самим подправить сил нет — одряхлели медведи, состарились. Медвежат помочь попросили. Медведь Потап Ивашку позвал, а медведь Спиридон — Мишука.

— Помогите, ребятки, зима скоро.

Откликнулись медвежата, пришли. Правда, Ивашка без всякой радости принял приглашение медведя Потапа, он сызмала не привык к делу, но мать сказала: «Иди». И соседи сказали: «Сходи».

И Ивашка пошёл. Нагрёб листьев дубовых в роще, постель медведю постелил. Попытал — жестковато. Надо бы ещё подстелить, чтобы помягче было. Но так рассудил Ивашка: «И чего это я радеть буду? Для себя, что ль, стараюсь. И так сойдёт». Слукавил медвежонок, приберёг силу.

За вход принялся. Косяки новые поставил, дверь навесил. Смотрит — эх, не рассчитал он немного. Повыше бы надо притолоку поднять. И поскрёб в затылке: «Переделать если...». Но тут же сказал: «И чего это я буду понапрасну силу тратить. Не мне ходить-нагибаться, а Потапу, и так сойдёт».

А Мишук в это время у медведя Спиридона трудился. Настелил постель ему новую. Полежал на ней, поднялся. «Жестковата, а на ней зиму лежать. Мне жестковата, а медведь Спиридон — старичок, ему ещё жёстче будет. Пойду ещё листочков наберу». Принёс охапку пахучих дубовых листьев. Уложил на кровать. «Вот теперь, — говорит, — всю зиму можно лежать и бока не отлежишь».

Дверь ремонтировать начал. Смотрит — притолока низковата, повыше поднять надо, чтобы медведю Спиридону не пригибаться, когда он в берлогу входит. «Старичок он, тяжело ему гнуться. Да и дела-то не так уж много. Порадеть надо для старика». И перестроил Мишук дверь медведю Спиридону.

Закончили медвежата дело своё, попрощались с медведями. Осмотрел медведь Потап свою берлогу, сказал:

— Спасибо, мне самому и так бы не сделать: сил нет.

А медведь Спиридон осмотрел работу Мишука и сказал:

— У, если бы у меня и сила была, я бы так не сделал: нет у меня сноровки такой, как у тебя, Миша.

И теперь ходит по лесу и говорит всем:

— Вы бы только поглядели, как мне Мишук берлогу отделал.

А медведь Потап, тот ничего не говорит. И Ивашка обижается. Спросил Мишука при встрече:

— Отчего это так: делали мы с тобой, Мишка, одинаковое дело, а хвалят нас по-разному. Как ты думаешь, почему?

— Наверное, у медведя Спиридона сердце добрее, — сказал Мишук.

И Ивашка согласился:

— Наверное.

И тут же пожалел:

— Лучше бы мне медведю Спиридону помогать: теперь бы он меня хвалил.

Источник: pritchi.ru

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