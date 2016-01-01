Помощь человечеству

Однажды изобретатель построил машину времени и вернулся в прошлое на две тысячи лет назад. Сердце у него было доброе, а древний мир был поражён болезнями. И он решил, что если человечество избавится от болезней, то все остальные проблемы решатся сами собой.

И он начал применять пенициллин и другие лекарства. Построил фабрику бумажных носовых платков и научил римлян прикрывать рот при кашле. Он давал практические советы по очистке питьевой воды и по правильной диете. Дети росли здоровыми, население удваивалось на протяжении жизни одного поколения. Изобретатель был счастлив.

Очень жаль, конечно, что этот изобретатель не прихватил в прошлое чертежей и трудов учёных по металлургии, судостроению, машиностроению, электричеству и другим наукам, облегчающим жизнь людей. Процветало рабство и ручной труд, но постепенно действительно всё утряслось. Народ размножался, интенсивный мыслительный процесс привёл к развитию разных наук. Математические расчёты показали, что ещё немного, и это сверхздоровое население скоро покрыло бы плечом к плечу своими телами всю землю.

Была создана уникальная машина времени, которая с добровольцем на борту отправилась в обратный путь. У добровольца было ружьё и всего один патрон. С помощью этого ружья доброволец убил изобретателя машины времени в тот момент, когда тот только появился в Древнем мире, к огромной радости нескольких квинтиллионов никогда не рождённых людей.

Источник: pritchi.ru

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