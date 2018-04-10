Помощь бога и царя

В одном городе, где жил царь, было двое нищих — слепой и хромой. Они сидели у дороги, по которой обыкновенно проезжал царь. Однажды, когда карета царя проезжала мимо, слепой воскликнул: «Царь, подай мне милостыню!» Хромой же, обращаясь с молитвой к богу, сказал: «Царь царей, подай милостыню!»

Вернувшись во дворец, царь послал слепому полный поднос плова, под которым положил две горсти золота. Слепой стал есть плов, подсмеиваясь над хромым:

— Ты кричал: царь царей, а я говорил царь! Посмотри, сколько он прислал мне плова, а тебе придётся сидеть голодным.

Когда слепой наелся, то всё, что осталось, из жалости отдал хромому. Хромой поел немного и вдруг заметил на дне подноса золото. Тотчас же он сгрёб его вместе с пловом, высыпал в свою сумку и навсегда ушёл оттуда.

На другой день слепой опять сел у дороги. Проезжая, царь увидел, что слепой опять просит милостыню, а хромого не видно. Тогда он подошёл к слепому и спросил:

— Разве вчера тебе не принесли плов?

— Да будешь ты здоров, царь! — ответил нищий. — Я досыта наелся твоим пловом.

— Ты съел весь плов, который я тебе прислал? — спросил царь.

— Нет, там было очень много, остатки я отдал хромому, — ответил слепой.

Тогда царь подумал и сказал ему:

— После этого, прося милостыню, ты не говори «царь!», а, как хромой, говори: «царь царей!».

Источник: pritchi.ru

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