Подходящая корова

Женщина пошла на сельскую ярмарку, чтобы купить корову.

Она очень долго ходила вдоль длинных рядов выставленного на продажу скота, но не могла выбрать корову, которая бы её устраивала. Ей нужна была безрогая, смирная корова, с тёлочкой, а не с телёнком, и чтобы она ела совсем мало травы, давала молоко высокого качества, и чтобы навозу от неё было много, и цвет у него был тёмно-зелёный, чтобы она могла покрыть им пол в своей хижине. Сама же корова должна быть той же масти, что и святая корова — коричневой, тёмно-рыжей или красноватой. Не удивительно, что женщина вернулась домой ни с чем.

Источник: pritchi.ru

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