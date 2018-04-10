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Плата за оскорбление
Греческая притча   
10 Апреля 2018 г.
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Однажды некий греческий философ приказал одному из своих учеников в течение трёх лет раздавать серебро тем, кто будет его поносить. По окончании испытания учитель сказал:

— Теперь ты можешь отправляться в Афины для обучения мудрости.

При входе в Афины ученик увидел сидевшего у городских ворот мудреца, поносившего всех проходящих мимо. Так же он поступил и с учеником. Тот разразился смехом.

— Почему ты смеёшься, когда я тебя оскорбляю? — спросил мудрец.

— Потому что в течение трёх лет я платил поносившим меня, ты же делаешь это даром.

— Войди в город, он принадлежит тебе, — ответил мудрец.

 

Источник: pritchi.ru

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