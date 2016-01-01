Плащ воина

Один воин спросил старца, принимает ли Бог раскаяние. Старец ответил ему:

— Скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвётся плащ, то выбросишь ли его вон?

Воин отвечал:

— Нет! Но я зашью его и опять буду носить.

Старец сказал ему:

— Если ты так щадишь свою одежду, то тем паче Бог разве не пощадит он своё творение?

И воин отошёл с радостью в свою страну.

Источник: pritchi.ru

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