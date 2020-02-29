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Петухи
Притча неизвестного происхождения   
29 Февраля 2020 г.
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petuh

Подарил виноградарь садовнику двух петухов и сказал:

— Будешь породистых кур разводить.

Обрадовался садовник, да рано: петухи то и дело дрались друг с другом и ходили окровавленные.

Пожаловался садовник виноградарю, а тот посоветовал:

— Поймай петухов и ощипай их.

— А они не подохнут?

— Не беспокойся.

Ощипал садовник петухов и отпустил. Холодно им стало, прижались они друг к другу, чтобы согреться, и помирились.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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