Ответственность наставника

Некий монах сказал:

— Вы очень много говорите о внезапном просветлении, но даже не упоминаете о постепенной практике.

Сунский мастер Дайе говорил:

— Руководящий принцип — это внезапное просветление; однако продвижение в практике постепенно.

— Ты думаешь, что можешь сравнить кого-то вроде Дайе с этим старым монахом? — сказал Банкей.

— От одного удара всё предыдущее знание забыто, для этого не нужно никакой практики (история просветления Сяньяня от удара черепицы о бамбук).

— Что ты скажешь об этом? — продолжил Банкей. — Прямо сейчас ученики в этом мире привязываются к словам вроде «внезапное просветление» и «постепенная практика». Они как бы без верёвки связали себя, полностью лишившись возможности двигаться вперёд или назад. Как жаль, что несколько фраз, произнесённых буддийским наставником, могут заставить последующие поколения учеников беспомощно топтаться в смятении на перекрёстке.

Источник: pritchi.ru

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