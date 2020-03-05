Особенное семечко

Один император на Востоке старел и понимал, что пришло время выбрать наследника. Вместо того, чтобы выбрать кого-то из своих советников или детей, он решил поступить по-другому. Однажды, он собрал всех молодых людей своей империи и сказал:

— Пришло время уступить престол и выбрать следующего императора. Я принял решение и выберу одного из вас.

Дети были шокированы! Но император продолжил:

— Сегодня я дам каждому из вас семечко. Одно очень особенное. Я хочу, чтобы вы посадили это семечко, полили его и вернулись сюда ровно через год с тем, что вырастет у вас из одного этого семени. Потом я оценю растения, которые вы принесёте и тот, кого я выберу, станет следующим императором.

В тот день там был мальчик по имени Линг, как и все остальные, он получил семечко. Вернувшись домой, он взволнованно рассказал маме всю историю. Мать помогла мальчику достать горшок и землю для рассады, он посадил семечко и бережно поливал его. Он поливал его каждый день и смотрел не проросло ли оно. Через три недели, некоторые ребята уже говорили о своих семечках и о растениях, которые начинали прорастать. Линг продолжал проверять своё семечко, но так ничего и не выросло. Три недели, четыре недели, пять недель... Всё равно — ничего. К этому времени другие уже говорили о своих растениях, но у Линга не было растения, и он чувствовал себя неудачником. Прошло шесть месяцев, а в горшке Линга по-прежнему ничего не было. Он точно знал, что испортил своё семечко. У всех остальных были деревья и высокие растения, а у него было пусто. Тем не менее, Линг ничего не сказал своим друзьям. Он просто продолжал ждать, когда его семечко взойдёт.

Наконец прошёл год, и все ребята понесли свои растения императору на оценку. Линг сказал своей маме, что не собирается нести пустой горшок. Однако мама сказала Лингу быть честным по поводу того, что случилось. От этой ситуации Лингу было не по себе, но он знал, что его мама права. Он взял свой пустой горшок и отправился во дворец. Когда Линг уже был на месте, его поразило разнообразие растений, выращенных остальными ребятами. Они были красивы, различных форм и размеров. Линг поставил свой пустой горшок на пол, и многие мальчики начали смеяться над ним.

Когда император прибыл, он осмотрел комнату и поприветствовал молодых людей. Линг пытался спрятаться позади всех.

— Какие превосходные растения, деревья и цветы вы вырастили, — сказал император. — Сегодня один из вас будет назначен следующим императором.

Внезапно, в конце зала император заметил Линга с пустым горшком. Он приказал своим стражникам привести его. Линг был в ужасе: «Император знает, что я неудачник! Наверняка, он прикажет меня казнить». Когда Линга подвели к императору, император спросил его имя.

— Меня зовут Линг, — ответил он.

Все дети смеялись и шутили над ним. Император попросил всех замолчать. Он посмотрел на Линга и объявил толпе:

— Поприветствуйте вашего нового императора! Его зовут Линг!

Линг не мог в это поверить. Ведь он даже не смог вырастить семечко. Как может он быть новым императором?

Затем император сказал:

— Ровно год назад, в этот же день, в этом месте я дал всем по семечку. Я сказал вам взять семечко, посадить, поливать его и принести мне обратно то, что вырастет. Но всем вам я дал сваренные семена, которые бы никогда не выросли. Все вы, кроме Линга, принесли мне деревья, растения и цветы. Когда вы обнаружили, что семечко не собирается прорастать, вы подменили семена, которые я вам дал, на другие. Линг был единственным, кто смело и честно принёс мне горшок с моим семечком. Поэтому именно он и будет новым императором!

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Источник: pritchi.ru

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