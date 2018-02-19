Осколки доброты

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки из песка. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые волосы развевались по ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и складывая их в сумку. Родители подозвали детей и велели им держаться от старушки подальше. Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы что-то поднять, она улыбнулась семье, но никто на её приветствие не ответил.

Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь посвятила тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети могли порезать себе ноги.

Источник: pritchi.ru

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