Ошибка белых в Америке

Однажды официальный представитель властей США задал индейскому вождю интересный вопрос:

— Вы наблюдали за белыми людьми на протяжении многих лет. Вы видели их войны и их мирную жизнь. Вы видели их взлёты и падения. Учитывая всё это, в чём, по вашему мнению, не правы белые люди? Когда они выбрали неверное направление?

Вождь посмотрел на чиновника и ответил:

— Когда белый человек пришёл на эту землю, она принадлежала индейцам. Не было ни налогов, ни долгов, бизоны и бобры были в изобилии, вода была чиста. Женщины вели хозяйство, лекари не брали денег, бабушки и дедушки воспитывали и учили детей. Индейские мужчины весь день охотились, а всю ночь занимались сексом.

Потом вождь улыбнулся и добавил:

— Только белый человек может быть настолько глупым, думая, что такую систему можно и нужно было улучшить.

Источник: pritchi.ru

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