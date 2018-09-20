|
Орлы и раковины
|Притча в изложении Ошо
|20 Сентября 2018 г.
|
Когда Бог создал человека, то спросил его, кем он хочет быть. Человек был ещё молодым и неопытным и потому от такого вопроса несколько растерялся и сказал: «Я не знаю».
Тогда Бог взял человека за руку и повёл к морю. Подведя его к берегу, Бог показал ему на раковины, лежащие на дне морском, и сказал:
— Если хочешь, ты можешь выбрать себе жизнь раковины — будешь находиться на самом дне, среди миллионов таких же, как и ты, и едой твоей будет только то, что занесёт тебе течение. День твой сегодняшний будет похож на вчерашний, и вся жизнь твоя пройдёт без риска и потрясений. Ни победы, ни поражения не будут волновать тебя. Всё время ты будешь лежать на дне, лишь открывая и закрывая створки. И так с утра до вечера: открывать, закрывать, открывать, закрывать.
Показав человеку жизнь раковины, Бог повёл человека в горы. И там, высоко в горах, указал ему на гнездо орла.
— Но если хочешь, ты можешь выбрать себе эту жизнь. Ты сможешь парить так высоко, как захочешь, сможешь жить так, как захочешь, сможешь достигать самых высоких вершин, и на вершинах этих ты встретишь лишь немногих таких же, как и ты. Ты сам будешь определять, куда и как тебе лететь, и ценой всему этому будет то, что ничто и никогда не достанется тебе просто так. Ты будешь каждый день отправляться на поиски пищи и добывать её потом и кровью. Ты можешь выбрать и эту жизнь, если захочешь.
И с тех пор появились на свете люди, которые выбрали для себя жизнь раковины, и немногие, которые выбрали для себя жизнь орла.
Источник: pritchi.ru
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Купальники для женщин старше 50 лет: выбираем правильно!
Женщинам за пятьдесят не стоит огорчаться, ведь они находятся в самой середине любимого дамского возраста Бальзака. Все хлопоты, связанные с детьми, позади. А значит можно подумать о себе и выбрать с ног сшиб...
Как общаться с теми, кто вечно всем недоволен?
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Японская философия уборки в доме: посочувствуйте своим вещам
Метод KonMari 29-летней японки Мэри Кондо по наведению порядка в доме стал сенсацией у нее на родине, а теперь приобретает популярность во всем мире, пишут мировые СМИ. Книга Кондо под названием "Меняющая жи...
Чем заняться на пенсии женщине
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Практические советы психологов: как вернуть мужа в семью
Испокон веков, когда человек теряет любимого человека, он испытывает сильнейшую душевную боль, такова его сущность. Когда от женщины по какой-либо причине уходит мужчина, с которым она счастливо прожила не од...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чуть...
Бархатный сезон в Болгарии лучшее время для отдыха с детьми
Очень часто семьи, в которых подрастают дети, планируя поездку на курорт, считают, что в бархатный сезон ехать туда с детьми не стоит – будут дожди и о купании в море можно вообще забыть.
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
«Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте»
«МГ» продолжает серию публикаций о стильных и современных пожилых людях, которые не стесняются выражать себя через яркую и красивую одежду. Предыдущие публикации на эту тему можно посмотреть здесь и здесь. Мы...
86-летняя звезда Instagram стала лицом рекламы купальников
Американка Бадди Винкль, чей аккаунт в Instagram озаглавлен "Увожу ваших парней с 1928 года", стала лицом бренда Dimepiece: пенсионерка зажигательно рекламирует купальники. Пишет "Российская Газета".
63-летняя леди бомбит мир моды
В странах постсоветского пространства бытует стереотип, что в старости нечего молодиться: надевай косынку, длинную юбку и готовь платки для похорон. И я сейчас не шучу...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
Next Prev
Число пользователей личного кабинета на сайте ПФР превысило миллион человек в месяц
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Антон Дроздов принял участие в Международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех»
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов посетил Международную специализированную выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая проходит в Москве, на ВДНХ, с 12 по 14 сентября.
"Заморозка накопиловки" продолжится, как минимум, еще на 2021-й год
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что «заморозка» пенсионных накоплений по всей вероятности будет продлена еще на год — до 2021 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Что делать, если вас затопили соседи сверху?
Какие меры предпринять, если вас затопили соседи из квартиры сверху? Отвечает юрисконсульт ООО «Эксперт-право» Людмила Сысоева:
"Объегорить" государство не удалось: петербурженку будут судить за неправедно начисленную пенсию
В Петербурге утверждено обвинение против пожилой женщины, незаконно получившей пенсию, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
В Новосибирске пройдет 5-я Спартакиада пенсионеров России
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
Дети, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
55 тысяч обращений к электронным сервисам ПФР поступает ежедневно через личный кабинет гражданина
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Эксперты оценили влияние роста НДС на коммунальные платежи
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: