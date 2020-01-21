Оплачено стаканом молока

Будучи подростком, Говард Келли был очень беден. Чтобы заработать себе на хлеб и на обучение, он разносил разные мелкие товары по домам. Однажды у него в кармане не осталось ни цента. Мучаясь от голода, он решил зайти в ближайший дом и попросить еды. Ему было ужасно неловко, но, когда он подошёл к дому, им овладело чувство решимости: откажут или нет — будь что будет. Он протянул руку к звонку и несколько раз нажал кнопку. Но, когда дверь открыла молодая и очень красивая девушка, Говард неожиданно растерялся. От недавней уверенности не осталось и следа. Ему стало стыдно просить у неё пищу. И тогда он, запинаясь от волнения, сказал:

— Можно... попросить у вас... стакан воды?

Девушка поняла, что юноша голоден, и принесла ему большой стакан молока. Говард медленно выпил его и спросил:

— Сколько я вам должен?

— Вы ничего мне не должны, — ответила девушка. — Моя мама учила меня никогда ничего не брать за добрые дела.

— В таком случае, сердечно вас благодарю! — ответил он.

Когда Говард Келли вышел из дома девушки, он чувствовал себя не только крепче физически, но и морально. Теперь он был уверен: пока на свете есть такие щедрые и добрые люди, всё будет хорошо!

Прошло много лет. И вот однажды одна женщина серьёзно заболела. Местные врачи не знали, что делать. В конце концов, они решили послать её в большой город на обследование к опытным специалистам.

Среди приглашённых на консультацию оказался и доктор Говард Келли. Когда он услышал название городка, из которого приехала эта женщина, его лицо оживилось. Он сейчас же поднялся и пошёл в её палату. Женщина, устав с дороги, спала. Врач тихо вошёл в палату и сразу же узнал её. Да, это была она, — та самая девушка, которая когда-то угостила его стаканом молока.

Изучив историю её болезни и данные результатов анализов, лицо врача помрачнело: «Она обречена!».

Доктор вернулся в свой кабинет и некоторое время сидел молча, о чём-то размышляя. Он думал об этой женщине, о своём бессилии помочь ей, о несправедливости судьбы. Но чем больше он думал, тем твёрже становился его взгляд. Наконец он вскочил с кресла и сказал:

— Нет, я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы спасти её!

С этого дня доктор Говард Келли уделял больной пациентке особое внимание. И после восьми месяцев долгой и упорной борьбы доктор Келли одержал победу над страшной болезнью. Жизнь молодой женщины теперь была вне опасности.

Доктор попросил бухгалтерию госпиталя подготовить ему счёт за лечение. Когда ему принесли счёт, сумма, которую должна была уплатить женщина, была огромна. Доктор Келли посмотрел на счёт, взял ручку, что-то написал внизу счёта и попросил отнести его в её палату.

Получив счёт, женщина боялась его развернуть. Она была уверена, что всю оставшуюся жизнь ей придётся не покладая рук работать, чтобы его оплатить. В конце концов, пересилив себя, она открыла счёт. И первое, что бросилось ей в глаза, была надпись, сделанная от руки и располагавшаяся прямо под строчкой «Оплатить». Слезы радости навернулись на её глаза, а сердце до краёв заполнилось теплотой и благодарностью. Надпись гласила: «Полностью оплачено стаканом молока. Д-р Г. Келли».

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Источник: pritchi.ru

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