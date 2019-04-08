Один ответ на три вопроса







Молодой человек, пытаясь найти ответы на свои вопросы, искал людей, которые могли бы на них ответить. Со многими встречался, никто не мог ответить. Как-то он повстречался с учёным мусульманином и задал ему эти вопросы:

1. Есть ли Бог? Если есть, покажи мне его очертания.

2. Что такое судьба?

3. Почему если Дьявол сотворён из огня, он будет помещён в ад, где всё в огне, ему ведь не больно будет. Неужто Аллах это не продумал?

Вдруг, учёный нанёс ему сильную пощечину. Молодой человек, в непонимании, спросил:

— Зачем ты рассердился на меня?

Учёный ответил:

— Я не рассердился, это был ответ на твои вопросы!

— Как это понимать?

— Что ты почувствовал, после того как я тебя ударил?

— Конечно, я почувствовал боль!

— Значит, ты веришь, что боль существует?

— Да!

— Покажи тогда мне её очертания.

— Я не могу!

— Это ответ на твой первый вопрос. Скажи теперь, вчера ты видел во сне, что я тебе нанесу пощёчину?

— Нет

— Ты когда-нибудь думал, что ты можешь получить от меня пощёчину сегодня?

— Нет.

— Это судьба. Чем покрыта моя рука, что дала тебе пощёчину?

— Кожей.

— А твоё лицо?

— Кожей.

— Так тебе было больно?

— Да, очень!

— Это ответ на твой третий вопрос.

Источник: pritchi.ru

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