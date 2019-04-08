ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Один ответ на три вопроса
Современная притча   
08 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

vopros

Молодой человек, пытаясь найти ответы на свои вопросы, искал людей, которые могли бы на них ответить. Со многими встречался, никто не мог ответить. Как-то он повстречался с учёным мусульманином и задал ему эти вопросы:

1. Есть ли Бог? Если есть, покажи мне его очертания.

2. Что такое судьба?

3. Почему если Дьявол сотворён из огня, он будет помещён в ад, где всё в огне, ему ведь не больно будет. Неужто Аллах это не продумал?

Вдруг, учёный нанёс ему сильную пощечину. Молодой человек, в непонимании, спросил:

— Зачем ты рассердился на меня?

Учёный ответил:

— Я не рассердился, это был ответ на твои вопросы!

— Как это понимать?

— Что ты почувствовал, после того как я тебя ударил?

— Конечно, я почувствовал боль!

— Значит, ты веришь, что боль существует?

— Да!

— Покажи тогда мне её очертания.

— Я не могу!

— Это ответ на твой первый вопрос. Скажи теперь, вчера ты видел во сне, что я тебе нанесу пощёчину?

— Нет

— Ты когда-нибудь думал, что ты можешь получить от меня пощёчину сегодня?

— Нет.

— Это судьба. Чем покрыта моя рука, что дала тебе пощёчину?

— Кожей.

— А твоё лицо?

— Кожей.

— Так тебе было больно?

— Да, очень!

— Это ответ на твой третий вопрос.

Источник: pritchi.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 