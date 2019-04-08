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Один ответ на три вопроса
|Современная притча
|08 Апреля 2019 г.
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Молодой человек, пытаясь найти ответы на свои вопросы, искал людей, которые могли бы на них ответить. Со многими встречался, никто не мог ответить. Как-то он повстречался с учёным мусульманином и задал ему эти вопросы:
1. Есть ли Бог? Если есть, покажи мне его очертания.
2. Что такое судьба?
3. Почему если Дьявол сотворён из огня, он будет помещён в ад, где всё в огне, ему ведь не больно будет. Неужто Аллах это не продумал?
Вдруг, учёный нанёс ему сильную пощечину. Молодой человек, в непонимании, спросил:
— Зачем ты рассердился на меня?
Учёный ответил:
— Я не рассердился, это был ответ на твои вопросы!
— Как это понимать?
— Что ты почувствовал, после того как я тебя ударил?
— Конечно, я почувствовал боль!
— Значит, ты веришь, что боль существует?
— Да!
— Покажи тогда мне её очертания.
— Я не могу!
— Это ответ на твой первый вопрос. Скажи теперь, вчера ты видел во сне, что я тебе нанесу пощёчину?
— Нет
— Ты когда-нибудь думал, что ты можешь получить от меня пощёчину сегодня?
— Нет.
— Это судьба. Чем покрыта моя рука, что дала тебе пощёчину?
— Кожей.
— А твоё лицо?
— Кожей.
— Так тебе было больно?
— Да, очень!
— Это ответ на твой третий вопрос.
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