ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Обет безбрачия
Притча неизвестного происхождения   
Изменить размер шрифта

zont

Давший обет безбрачия своё предназначение в жизни видел в постоянной борьбе с проявлением сексуальных желаний в себе и в других людях.

Потом он умер. Не выдержав горя, вскоре умер и его ученик. Попав на тот свет, ученик не мог поверить в то, что он там увидел: на коленях его любимого учителя сидела восхитительная красотка!

Его шок немного прошёл после того, как он решил, что это воздаяние учителю за сексуальное воздержание на земле. Ученик подошёл к нему и сказал:

— Мой любимый учитель, сейчас я знаю, что Бог справедлив, ибо он шлёт тебе награду в раю за воздержание на земле.

Учителя это взбесило.

— Идиот! — выкрикнул он. — Никакой это не рай, и никто меня не наградил: это ей ниспослано наказание!

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 