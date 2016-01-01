Давший обет безбрачия своё предназначение в жизни видел в постоянной борьбе с проявлением сексуальных желаний в себе и в других людях.

Потом он умер. Не выдержав горя, вскоре умер и его ученик. Попав на тот свет, ученик не мог поверить в то, что он там увидел: на коленях его любимого учителя сидела восхитительная красотка!

Его шок немного прошёл после того, как он решил, что это воздаяние учителю за сексуальное воздержание на земле. Ученик подошёл к нему и сказал:

— Мой любимый учитель, сейчас я знаю, что Бог справедлив, ибо он шлёт тебе награду в раю за воздержание на земле.

Учителя это взбесило.

— Идиот! — выкрикнул он. — Никакой это не рай, и никто меня не наградил: это ей ниспослано наказание!

Источник: pritchi.ru

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