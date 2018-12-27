Шила рассеянность себе новое платье. Друзья, зная её характер, предупредили:

— Смотри: семь раз отмерь и один раз отрежь!

— Хорошо! — пообещала рассеянность, и вскоре платье было готово.

Увидели друзья её в нём и ужаснулись:

— Откуда на тебе эти лохмотья?!

— Как откуда? Вы сами так посоветовали: один раз отмерь и семь раз отрежь!

Развели руками друзья. И больше уже никогда ничего ей не советовали!

Источник: pritchi.ru

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