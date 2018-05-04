Был у гнева сын. Звали его — зло. Такой, что ему самому было с ним трудно. И решил он его женить на какой-нибудь добродетели. Глядишь, немного смягчится, и ему на старости легче с ним будет!

Похитил он радость и женил на ней своё зло. Только недолгим был тот брак поневоле. Но осталось от него дитя — злорадство.

Да и правда, не может быть ничего общего у добра со злом. А если вдруг и случится, то добра от него не жди!

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ