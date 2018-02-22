Несуществующий клад

Один человек страстно мечтал найти клад и разбогатеть. Со временем он стал думать, почему бы этому кладу не быть у него в подвале? И так уверился в этой мысли, что приступил к поискам, пока не перекопал весь подвал. Потом он сильно сокрушался. Когда ему говорили, что нужно забыть об этом несуществующем кладе, он отвечал:

— Но откуда же я взял, что у меня есть клад? Если бы его не было, я бы не стал его искать. Я просто чувствую, что он где-то здесь.

До конца жизни этого человека никто не смог разуверить в тщетности его поисков.

«Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий.» (Пс. 38:6).

Источник: pritchi.ru

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