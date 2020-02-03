Учёные-энтузиасты очень хотели найти какое-нибудь новое неизвестное животное. Они уезжали в горы, искали там их следы и собирали о них всевозможные сведения у местных жителей.

И вот от обитателей одного небольшого селения, расположенного в самой глуши, они услыхали, что в окрестностях бродит диковинное существо. И правда, на тропах стали появляться странные следы, на склонах гор по ночам слышалось, будто там кто-то бродит. Слухи о происходящем дошли до города. Множество любопытных стало приезжать на лето в горы. Открылись гостиницы, к селению проложили дорогу. О поисках неизвестного животного в научных журналах регулярно публиковались отчёты, хотя никому его так и не удавалось найти.

Постепенно маленькое горное селение превратилось в курортный городок. И только старожилы посмеивались: «Да такого животного здесь нет и никогда не было. Благодаря тому, что мы искусно подделывали его следы и распространяли слухи о нём, наше селение стало процветающим курортом».

«...нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано...» (Мф. 10:26).

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Источник: pritchi.ru

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