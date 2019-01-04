ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Не рисуй змее ног
Китайская притча   
04 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

china

Два усталых путника подошли ночью к постоялому двору и попросились на ночлег. Хозяин двора сказал:

 

— В доме есть место лишь для одной циновки. Кому-то из вас придётся ночевать на улице.

Заспорили путники, кому спать в доме, кому — на улице. Тогда хозяин сказал:

— Кто быстрее нарисует палочкой на земле змею, того я впущу в дом.

Не теряя времени, путники принялись за дело. Один из них — помоложе — первым нарисовал змею и воскликнул радостно:

— Я уже кончил! Пока ты копаешься, я успею пририсовать своей змее шесть ног!

И он начал рисовать змее ноги. Когда он заканчивал вырисовывать шестую ногу, его спутник бросил в сторону палочку и сказал:

— Я закончил рисовать змею первым.

— Не ты, а я закончил первым! — воскликнул молодой.

И услышал в ответ:

— Ты уверяешь, что нарисовал змею? Но где ты видел у змеи ноги? Ты изобразил неведомое чудище, а я нарисовал настоящую змею. И потому я буду спать в доме на циновке, а ты — во дворе, на голой земле.

С тех пор и пошла в Китае поговорка: «не рисуй змее ног!»

Источник: pritchi.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 