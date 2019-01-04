Два усталых путника подошли ночью к постоялому двору и попросились на ночлег. Хозяин двора сказал:

— В доме есть место лишь для одной циновки. Кому-то из вас придётся ночевать на улице.

Заспорили путники, кому спать в доме, кому — на улице. Тогда хозяин сказал:

— Кто быстрее нарисует палочкой на земле змею, того я впущу в дом.

Не теряя времени, путники принялись за дело. Один из них — помоложе — первым нарисовал змею и воскликнул радостно:

— Я уже кончил! Пока ты копаешься, я успею пририсовать своей змее шесть ног!

И он начал рисовать змее ноги. Когда он заканчивал вырисовывать шестую ногу, его спутник бросил в сторону палочку и сказал:

— Я закончил рисовать змею первым.

— Не ты, а я закончил первым! — воскликнул молодой.

И услышал в ответ:

— Ты уверяешь, что нарисовал змею? Но где ты видел у змеи ноги? Ты изобразил неведомое чудище, а я нарисовал настоящую змею. И потому я буду спать в доме на циновке, а ты — во дворе, на голой земле.

С тех пор и пошла в Китае поговорка: «не рисуй змее ног!»

Источник: pritchi.ru

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