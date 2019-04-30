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Не быть равнодушным
Современная притча   
30 Апреля 2019 г.
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moto

Как-то застрял водитель на мотоцикле в глубокой луже. Весь испачканный, усталый, он тщетно пробовал выбраться на твёрдую землю.

— Что ж такое? Как могло случиться, что ты заехал в такую лужу? Ай-яй-яй! — сказал проходящий мимо человек. Он лишь на минуту остановился и пошёл спокойно дальше.

— Я так тороплюсь, что не могу тебе помочь — так сказал второй прохожий и убрался восвояси.

Шёл мимо третий прохожий. Он был одет в парадный светлый костюм, наверное, в тот день у него было намечено мероприятие. Прохожий ничего не сказал, а просто помог толкнуть мотоцикл. Аппарат поддался и вскоре стоял на твёрдой земле.

Счастливый мотоциклист предложил прохожему поехать к нему домой, где можно было привести себя в порядок, а ещё обещал отвезти на торжество.

Путник сел позади водителя. Вскоре они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти вперёд второго, который очень торопился.

Источник: pritchi.ru

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