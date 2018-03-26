Наставление мамы

Некто проходил через деревню во время сильной грозы и увидел, что один дом объят пламенем.

Приблизившись, он увидел, что в горящей комнате сидит человек с уже опалёнными ресницами.

— Эй, твой дом горит! — крикнул ему путник.

— Знаю, — отвечал тот.

— Отчего же ты не выходишь?

— На улице льёт. А мама всегда говорила: «Выйдешь под дождь — можешь получить воспаление лёгких».

Источник: pritchi.ru

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