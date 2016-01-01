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Мухи-женщины
Притча про Насреддина   
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muha

Однажды Мулла Насреддин бил мух и сказал жене:

— Я убил двух женщин и двух мужчин, две мухи — женщины и две — мужчины.

Жена удивилась и спросила:

— Как ты узнал, какие из них женщины, а какие — мужчины?

Он ответил:

— Две из них сидели на зеркале.

Источник: pritchi.ru

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