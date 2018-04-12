— Мы — друзья...

Во время войны во Вьетнаме один из снарядов случайно попал в детский приют, находившийся в маленькой деревушке, который опекала группа миссионеров. Все миссионеры и некоторые жители погибли, а несколько детей были ранены, в том числе и одна восьмилетняя девочка.
Не имея возможности помочь раненым самостоятельно, жители попросили медицинскую помощь в соседнем городке, в котором имелась радиосвязь с американскими войсками. Вскоре к ним приехали военный доктор и медсестра с комплектом медицинских инструментов. Осмотрев раненых, врачи пришли к выводу, что положение девочки является наиболее критическим и, если не сделать немедленную операцию, она умрёт от потери крови. Для этого им срочно требовался донор с той же группой, что и у девочки. Проведя срочные анализы, врач обнаружил, что ни один из американцев для этого не подходит, однако нужная группа крови есть у нескольких сирот из числа тех, что не были ранены. Однако врач говорил по-вьетнамски очень плохо, а медсестра в институте изучала только французский. Тем не менее, изъясняясь на смеси языков и помогая себе при этом жестами, они попытались объяснить напуганным малышам, что если девочке не возместить потерю крови, та не сможет выжить. Потом они спросили, кто может дать ей свою кровь. В ответ дети лишь молчали. Через некоторое время одна маленькая ручка робко поднялась вверх, испуганно опустилась, но тут же снова твёрдо поднялась.
— Спасибо, — сказала медсестра, — как тебя зовут?
— Хань, — тихо ответил мальчик.
Ребёнка быстро уложили на кушетку, обработали руку спиртом и ввели в вену иглу. Во время этой процедуры Хань лежал молча и не двигаясь. Но через несколько секунд вдруг тихо всхлипнул и быстро закрыл лицо свободной рукой.
— Тебе больно, Хань? — спросил доктор.
Мальчик отрицательно покачал головой, тут же опять всхлипнул, пытаясь сдержать плач. Доктор снова задал свой вопрос, но ребёнок по-прежнему ответил отказом. Однако вскоре редкие всхлипывания мальчика превратились в равномерный тихий плач. Мальчик крепко закрыл глаза и, чтобы сдержать рыдания, сунул кулак в рот.
Врач забеспокоился — что-то явно было не так. Но в этот момент ему на помощь пришла только что прибывшая в деревню медсестра-вьетнамка. Увидев страдания мальчика, она быстро спросила его о чём-то по-вьетнамски, выслушала его и что-то сказала ему спокойным тоном. Мальчик тут же перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамку. Та лишь утвердительно кивнула, и Хань облегчённо вздохнул.
Медсестра объяснила американцам:
— Он думал, что умирает. Хань понял, что вы просили его отдать всю свою кровь, чтобы девочка смогла жить.
— Но почему же тогда он согласился на это? — изумлённо спросила американская медсестра.
Вьетнамка повторила вопрос мальчику, и тот ответил просто:
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