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Маленькие шаги
Буддийская притча   
16 Апреля 2018 г.
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ggori

Один человек познал Просветление. Но оно приходило внезапно, длилось считанные секунды, а после покидало его. Желая пребывать в этом состоянии всегда, человек обратился за советом к знакомому мудрецу.

— Я знаю царя одной страны, который владеет таким качеством, — ответил мудрец. — Ступай к нему и попроси открыть свою тайну.

После долгих странствий человек нашёл, наконец, эту страну.

— Что ж, я открою тебе свою тайну, — ответил ему царь. — Но сначала ты должен убедить меня в том, что ты достоин её.

— А как мне это сделать? — спросил человек.

— Постарайся обойти мой дворец, держа на голове кувшин, полный до краёв водою. За тобой будет идти воин с мечом. И если ты прольёшь хотя бы одну каплю на землю, воин отрубит тебе голову!

Человек, мечтавший о постоянстве Просветления, подумал: «Тайна, которой владеет этот царь, сделает меня навеки счастливым. Жизнь без неё мне не нужна...» И он принял царское условие.

Испытание было и вправду трудным. Приходилось продвигаться вперёд в полном внимании, делая маленькие шаги и слыша за спиной чужое дыханье. Малейшая оплошность могла стоить жизни! Но человек успешно справился с испытанием. А когда поставил кувшин на землю, пошёл, не оборачиваясь, прочь от дворца.

— Почему ты уходишь? — крикнул ему царь. — Ведь я не открыл ещё тебе своей тайны! Или ты раздумал узнать, как достичь постоянства Просветления?

— Спасибо, но я уже знаю, — ответил человек. — С полным вниманием нужно двигаться по этой жизни, делая маленькие шаги.

Источник: pritchi.ru

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