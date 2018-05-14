У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и пошёл гулять.
И вот он дошёл до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошёл по ней, глядя по сторонам. И вдруг он увидел какого-то старика в одежде шейха, с чёрной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда тот остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил:
— Мальчик, ты любишь сказки?
Юсуф очень любил сказки, и так и ответил.
— Я знаю одну сказку, — сказал старик, — это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе её рассказал, но уж больно она страшна.
Но мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать.
Но вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и какие-то громкие крики — так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в чёрной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, что это был всего лишь какой-то незначительный подчинённый его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошёл назад в поместье. Выбрав минуту, он подошёл к отцу и спросил:
— Папа! Ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?
И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме.
— Мама! — крикнул он, — несчастье!
Мама подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила:
— Что такое, сынок?
— Мама, — закричал мальчик, — я подошёл к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!
— Про какую вещь? — нахмурясь, спросила мама.
— Про магрибский молитвенный коврик!
И вдруг мама тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала на пол и умерла.
Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и, наконец, попал в ханаку к одному очень известному суфию и стал его учеником.
Прошло несколько лет, и Юсуф подошёл к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал:
— Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?
— Спрашивай, сын мой, — улыбнувшись, сказал суфий.
— Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?
Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мёртвый. Тогда Юсуф кинулся прочь.
С тех пор он стал странствующим дервишем, и ходил по Персии в поисках известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился, и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрёт и не оставит после себя на земле никакого следа.
И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всём этом, он вдруг увидел того самого старика в чёрной шляпе. Старик был такой же, как и раньше — годы ничуть его не состарили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился:
— Почтенный шейх! Я ищу вас всю жизнь! Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике!
Старик в чёрной шляпе сказал:
— Ну ладно, будь по-твоему.
Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа. Потом встал, снял с него чёрную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка.
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