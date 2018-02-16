Лягушка и черепаха

Большой морской волной выбросило черепаху на берег. Стала она снова искать море и случайно упала в колодец, в котором жила лягушка.

Спросила лягушка черепаху:

— Кто ты такая и откуда пришла?

— Я — черепаха, и живу в море, — ответила та.

— А какое оно, твоё море? Будет с одну треть моего колодца?

— Больше, — ответила черепаха.

— Как... Две третьих, что ли, будет?

— Нет, ещё больше.

— Как мой колодец, что ли?

— Ну, как тебе объяснить? — ответила черепаха. — Ты всё меришь меркою своего колодца, а море — оно большое. Можно плыть много лет и не достигнуть даже его середины!

— Да как твоё море может быть больше моего колодца? — возмутилась тут лягушка. — Видно, ты своё море хвалишь, мне неправду говоришь.

Источник: pritchi.ru

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