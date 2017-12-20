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Лучший менеджер по продажам
Деловая притча   
20 Декабря 2017 г.
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vedrodeneg

Как-то один менеджер по продажам пришёл устраиваться на работу в одну фирму. На собеседовании с генеральным директором ему предложили не очень высокую зарплату. Но менеджер не сдавался. Собеседование длилось очень долго, и он смог договориться с директором не только о высокой зарплате, но и о процентах, бонусах, спортзале, мобильной связи, обедах, подъёмных, страховке, отпусках, командировочных, служебной машине и многом другом. Сдался генеральный директор, все условия выполнил. Всё, что менеджер просил — дал.

Приступил менеджер к работе и за первый месяц увеличил продажи вдвое, потом втрое, потом в десять раз. А потом вообще всё в фирме продал, включая мебель и канцтовары. Клиентскую базу продал конкурентам, а самого шефа — налоговой.

Потому что это был очень хороший менеджер по продажам!

Источник: pritchi.ru

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