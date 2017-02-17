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Любовь всей семьи
Индийская притча   
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taiga winter

Одному ученику очень хотелось уйти от мира, но он сказал, что семья очень любит его и никуда не отпускает.

— Очень любит, говоришь? — переспросил гуру. — Это можно проверить.

И он раскрыл ученику тайну того, как йоги имитируют наступление своей смерти.

На следующий день по всем внешним признакам ученик казался мёртвым; дом наполнился плачем и причитаниями семьи.

В этот момент в дом пришёл гуру и сказал, что способен вернуть умершего к жизни, но при условии, что кто-нибудь из его семьи должен будет уйти из жизни вместо него. Но каждый член семьи находил веские причины, по которым отходить в мир иной ему никак нельзя. Наконец жена умершего подытожила все высказывания:

— Ну действительно, нет необходимости менять его на кого-нибудь из присутствующих. Мы как-нибудь и без него справимся.

Источник: pritchi.ru

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