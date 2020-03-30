Любитель фиников

Одна женщина пришла со своим маленьким сыном к мудрому Али (зятю Мухаммеда).

— Мастер, — сказала она, — на моего сына напала ужасная порча. Он ест финики с утра до вечера. Если же я не даю ему фиников, то он поднимает такой крик, что, наверное, его слышно на седьмом небе. Что мне делать? Пожалуйста, помоги мне!

Мудрый Али посмотрел приветливо на мальчика и сказал:

— Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой, а завтра в это же время приходи с ним опять!

На следующий день женщина с сыном вновь предстала перед Али. Великий мастер посадил мальчика себе на колени, приветливо заговорил с ним, потом взял у него из руки финик и сказал:

— Сын мой, помни об умеренности. Есть на свете и другие очень вкусные вещи.

С этими словами он отпустил мать и сына. Несколько озадаченно мать спросила:

— Великий мастер, почему ты этого не сказал вчера, зачем нам было ещё раз пускаться в такой далёкий путь?

— Добрая женщина, — ответил Али, — вчера я не мог бы убедительно сказать твоему сыну то, что я говорю ему сегодня, потому что вчера я сам наслаждался сладостью фиников!

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Источник: pritchi.ru

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