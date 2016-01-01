Легенда о жене рыцаря

В те стародавние времена, когда жил король Артур, о котором все британцы говорили с большим уважением, вся эта обширная и громадная территория была страной фей и эльфов. Королева эльфов вместе со своей весёлой компанией часто танцевала на многочисленных зелёных лугах.

Это было много столетий назад. Но сейчас никто уже не может увидеть эльфов. Что касается сегодняшнего дня, с его милосердием и молящимися монахами и другими святошами, которые наводнили все окрестности, как пылинки в ярком луче солнца, благословляя залы, комнаты, кухни, женские будуары, большие и маленькие города и замки, высокие башни, поместья и особняки, амбары и конюшни, молочные фермы — всё это приводит нас к пониманию того, что фей больше нет. Куда раньше можно было пойти и встретить многочисленных эльфов, туда сейчас идёт сам монах, собирающий подаяние, денно и нощно повторяя заутрени и святые и благочестивые молитвы, обходя свой район, будучи облачённым в монашескую рясу. Сейчас женщины могут ходить везде безопасно и без боязни, и есть только один злой дух, который приносит им позор и бесчестье.

Так вышло, что при дворе короля Артура был сильный и крепкий молодой рыцарь-вассал, который однажды, спускавшись к реке, увидел девушку, одиноко идущую по кукурузному полю, и, несмотря на её сопротивление, он без промедлений, силой взял её. Это насилие наделало много шума, и, обратившись к королю Артуру, вскоре тому рыцарю вынесли смертный приговор. По закону ему должны были отрубить голову. Возможно, таков тогда был закон, но другие женщины и королева так долго молили короля показать своё милосердие, что он подарил ему жизнь прямо на месте исполнения приговора.

Затем преступника отдали в распоряжение королеве. Она была вольна как спасти его, так и казнить. Королева поблагодарила короля. А затем, однажды, при случае, обратилась к спасённому рыцарю, сказав:

— Ты сейчас в таком бедственном положении и тебе не гарантируют безопасность, но я подарю тебе жизнь, если ты мне сможешь сказать, чего больше всего на свете желают женщины. Будь мудрым и осторожным! И если в ближайшее время ты мне ответишь, тогда я тебе разрешу уйти. Двенадцать месяцев и один день ты должен будешь искать ответ на этот вопрос.

Рыцарь был сильно опечален, и с горечью вздохнул. Но ему ничего не оставалось, как поступить так, как ему было велено. И он решил, что пойдёт и будет с Божьей помощью искать ответ в течение двенадцати месяцев, и по истечении срока — вернётся.

И он отправился в путь. Он разыскивал каждый дом и каждое селение, в котором надеялся получить ответ на вопрос и узнать, что же женщины любят больше всего. Но где бы он ни был, он не смог получить ответ на этот вопрос. Одни говорили, что женщины любят богатых, другие — что любят знаменитых, некоторые говорили, что красивых, другие — пышные одеяния. Кто-то сказал: «Нам всегда спокойно и легко тогда, когда нам льстят. Любой с помощью лести может нас уговорить и убедить. И мы частенько попадаемся на такие ухаживания и проявления внимания, кто-то больше, кто-то меньше». И кто-то также сказал: «Мы больше всего любим быть в достаточной мере свободными, чтобы делать то, что хотим. И никто не упрекнул нас за нашу безнравственность, а, напротив, все говорили, что мы умны и слушали наши советы. Но, несомненно, никто из всех нас, если ему причинить боль, не ответит таким же образом, даже если он говорит правду. И неважно, насколько порочны мы на самом деле, мы будем считаться мудрыми и безгрешными. И некоторые люди говорят, что нам присуще особое очарование быть верными, преданными и также заслуживающими доверия. А также твёрдо следовать своей цели. И не подводить себя в глазах окружающих».

Так и не смог найти рыцарь того, за чем пошёл. И это его печалило больше всего. Но он больше не мог откладывать своё возращение. И наступил тот день, когда ему пришлось возвращаться домой. И на его пути вдоль леса посчастливилось ему увидеть впереди себя двадцать четыре танцующих девы. И он к ним поскакал во весь опор, в надежде получить ответ. Но, прежде чем он к ним успел приблизиться, все танцующие девы исчезли, неведомо куда. Он не увидел ни души, кроме сидящей на дёрне пожилой женщины. Более отвратительного существа нельзя было и придумать. Она поднялась при виде рыцаря и сказала:

— Сэр рыцарь, здесь нет дороги. Скажи мне, что ты ищешь, и зачем. И ты случайно найдёшь, что ищешь, и даже больше.

— Матушка, — промолвил рыцарь. — Я почти пропал, но, на самом деле, я могу тебе рассказать, что я ищу. А нужно мне узнать, чего же женщины хотят больше всего. Если ты мне скажешь, я тебе хорошо заплачу за это.

Она ему ответила:

— Ну что ж, дай слово, и по рукам. О чём бы я тебя не попросила, ты всё исполнишь, если сможешь.

— Ну что ж, клянусь, — сказал рыцарь.

— Ну, тогда я скажу, что твоя жизнь в безопасности, и я тем самым подтверждаю, что королева скажет то же, что и я. Давай-ка поглядим, кто же из них всех самый великолепный и благородный, тот, кто носит на своих волосах платок или шаль, и пусть осмелится сказать нет на то, чему я научу. Ну, что ж, пойдём, не стоит тратить время зря на разговоры, — сказала старуха, и затем зашептала ему прямо в ухо, веля быть радостным и ничего не бояться.

Когда они пришли к королевскому двору, рыцарь сказал, что сдержал своё обещание и нашёл ответ. И, чтобы услышать его ответ, собрали много мудрых благородных дам, много дев, и много вдов. Королева сидела в качестве главного судьи. Затем пригласили рыцаря войти. Было приказано хранить тишину в зале, и рыцарь должен был перед ними всеми дать ответ, что же больше всего любят женщины во всём мире. И он не стал молчать, и на заданный вопрос мужественно ответил так, что услышал весь суд:

— Мои дорогие дамы, женщины желают быть независимыми так же, как их мужья независимы в своей любви, но и иметь власть над своими мужчинами. Вот то, чего вы хотите больше всего. Можете делать со мной всё, что вам угодно, даже убить.

И при дворе не нашлось ни одной женщины, ни одной девушки, ни одной вдовы, которая не согласилась бы с его словами, и, безусловно, было решено сохранить ему жизнь.

И тут вдруг выступила та женщина, которую рыцарь встретил на лужайке:

— Благодарю, о моя королева! Перед тем, как все разойдутся, позволь потребовать причитающееся мне по праву. Я научила этого рыцаря, как ему держать ответ, и за это дал он мне слово, что я могу потребовать от него сделать всё, если сможет, что я захочу. И сейчас, перед всем двором, я, сэр рыцарь, прошу вас сделать меня своей женой, за то, что я спасла вам жизнь. Если это не так, скажи об этом.

Рыцарь ей ответил:

— Увы! То, что я обещал, я не отрицаю, но Богом умоляю, попроси что-нибудь другое. Возьми всё, что у меня есть, и отпусти меня.

— Нет, — ответила она. — Будь мы прокляты, если я так поступлю! И хотя я так ужасна, и стара, и бедна, но я, клянусь всем металлом, который добыли или который лежит в земле, буду только твоей женой и настоящей любовью.

Воскликнул рыцарь:

— Моей любовью? Нет, чёрт возьми! Увы, это не в моих силах, мой род навсегда будет так опозорен!

Но, в конце концов, он был вынужден пойти и жениться на этой старой женщине. Не было весёлого пира, а, напротив, была печаль и тоска. На следующий день после свадьбы он был мрачен и надут как сыч, а его старая жена выглядела очень безобразно. И велика у рыцаря была печаль, когда он с «молодой» женой пошёл в спальню. Он крутился и катался на кровати туда-сюда, а его старуха-жена лежала, улыбаясь:

— Мой дорогой муж, а что, все рыцари ведут себя со своими жёнами так, как ты? Это что, так принято при дворе короля Артура? Что, все такие привередливые? Я — твоя настоящая любовь, более того, я — твоя жена, я — та, которая спасла твою жизнь, и к тому же, на самом деле, я никогда не делала тебе ничего дурного, так почему же ты со мной так обращаешься в первую брачную ночь? Ты себя ведёшь так, как будто ты потерял рассудок. В чём моя вина? Во имя Бога, скажи мне, и я исправлю всё, если смогу.

— Исправлю? — крикнул рыцарь. — Увы, нет, нет! Это никогда не исправить. Ты такая отвратительная и к тому же такая старая, и нет ничего удивительного в том, что я кручусь и верчусь в кровати. Лучше бы я умер!

— И это — то, что не даёт тебе покоя? — спросила его женщина.

— Да, — ответил он. — Здесь нет ничего удивительного.

— Да нет, сэр, — сказала его жена. — Я могла бы все это исправить за три дня, если бы хотела, и если бы ты вёл себя хорошо со мной. Но, раз уж ты говоришь о такой аристократичности, ты должен быть джентльменом, а я считаю такое высокомерие недостойным. Хотя мои предки, возможно, и были грубыми людьми, я надеюсь, что ты покажешь мне своё расположение и благосклонность и разрешишь жить добродетельно. Тогда я буду благородной, когда ступлю на стезю добродетели и перестану грешить. Раз уж я не причинила вам вреда, зачем же упрекать меня за мою бедность. Сейчас, сэр, вы упрекнули мой возраст, и на самом деле, сэр, хотя в книге и не было ничего достоверного, вы, благородный человек, говорите, что люди должны уважать возраст и называть его отцом доброты и кротости. И сейчас, раз уж вы сказали, что я безобразна и стара, не бойтесь быть обманутым мужем, я могу быть преуспевающей, хотя мой внешний вид и возраст являются могущественными хранителями моей добродетельности. Тем не менее, раз уж я знаю, чем ты восхищён, я доставлю тебе удовольствие и удовлетворю твой аппетит. Сейчас выбери одно из двух, и скажи, чего ты хочешь: чтобы я жила с тобой до конца своих дней и была такой безобразной и старой, и была бы тебе настоящей и покорной женой, и никогда бы в жизни тебя не огорчала, или напротив, тебе хотелось бы, чтобы я была молода и очень красива, и не упускала возможности погулять. Ну же, выбирай, что тебе больше нравится, и отвечай мне.

Рыцарь подумал и тяжело вздохнул, и, в конце концов, произнёс следующее:

— Моя дорогая и моя любовь, я всецело к твоим услугам, делай так, как тебе угодно, и выбирай то, что приятней, и приносит больше чести как тебе, так и мне. Мне всё равно, что выбирать, что ты выберешь, то и меня устроит.

— Раз уж я господствую над тобой, то могу ли я всерьёз выбирать и руководить?

— Да, жена, можешь, — сказал он. — Я считаю, что так будет лучше.

— Поцелуй меня, — попросила она его. — Не будем больше злиться, я всегда буду с тобой как милой, доброй, так и честной. И Бога я прошу, пусть я сойду с ума, если я не буду тебе настоящей и верной женой. И пусть меня хранит Господь, на заре, как ясно видно, и как любую другую женщину, царицу или саму королеву, которая живёт между востоком и дальним западом, делай с моей жизнью, что считаешь нужным. Отбрось вуаль, и погляди.

И когда рыцарь увидел своими глазами, как же она была красива, и к тому же молода, он от радости заключил её в свои сильные объятия, его сердце находилось в состоянии крайнего блаженства, и он, не останавливаясь, целовал её.

И она его слушалась во всём. И жили они долго и счастливо, и горя не знали.

Источник: pritchi.ru

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