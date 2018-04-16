Леденцы-животные

Один кондитер делал леденцы в виде животных и птиц разных цветов и размеров. Дети покупали у него леденцы и начинали спорить друг с другом:

— Мой кролик больше твоего тигра...

— Моя белка, может быть, и меньше твоего слона, но зато вкуснее...

А кондитер подумал о взрослых и улыбнулся. Они не менее невежественны, чем дети, считая, что один человек может быть лучше другого.

Источник: pritchi.ru

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