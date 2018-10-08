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Купец и учёный
Притча неизвестного происхождения   
08 Октября 2018 г.
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korabl

Плыли на корабле купец и учёный. Купец был богатый и вёз с собой много товара.

Вдруг поднялась буря, и корабль потерпел крушение. Спаслись только купец и учёный. Видит купец, что учёный сидит, пригорюнившись, и говорит ему:

— Тебе что грустить? Это я всё своё богатство потерял, а твоё всё с тобой.

Источник: pritchi.ru

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