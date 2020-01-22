Купец и мудрец

Один очень богатый купец гнал большую отару овец, которая ему принадлежала, там были тысячи и тысячи голов. В предгорьях одной высокой такой горы он увидел зелёный луг и остановился. Овцы стали пастись там, и вдруг он увидел мудреца, который сидел не шелохнувшись, безмолвно в молитве. Купец свысока посмотрел на этого мудреца и сказал:

— Что ты здесь делаешь? Посмотри на моё богатство, — и показал рукой на эту огромную отару овец.

Мудрец вышел из медитации, спокойно взглянул на этого купца, улыбнулся и спросил его:

— Скажи, пожалуйста, ты так кичишься своей свободой, но что определило твой выбор, когда ты остановился здесь, у этой горы? Желание скота или твоё собственное желание?

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Источник: pritchi.ru

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