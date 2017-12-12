Кроссовки в Африке

В головном офисе фирмы Найк целый отдел менеджеров бился над неразрешимой задачей. В конце концов пригласили специалиста по решению сложных проблем и обрисовали ему задачу:

— Мы начали производить кроссовки в некоторых беднейших странах Африки. Заранее всё посчитали, построили фабрики, обучили персонал. Себестоимость должна быть низкой, но тут столкнулись с неожиданной проблемой: местные работники наших фабрик немилосердно воруют готовую продукцию. Целые деревни от мала до велика ходят в кроссовках по цене сопоставимой с их годовым доходом. Мы пробовали нанимать больше охраны из местных, но было только хуже — охранники и их семьи тоже любят кроссовки. Если завести службу безопасности из Штатов, то себестоимость будет высокой.

— А чего вы от меня хотите? — спросил специалист.

— Придумайте, как сделать так, чтобы кражи снизились до нуля, не увеличивая при этом траты на охрану фабрик.

Специалист ничего не понимал в технологии производства обуви, но в отличие от отдела менеджеров, которые понимали, умел смотреть на проблему с другого угла. Он немного посидел один и выдал ответ:

— Вам нужно в разных странах выпускать отдельно левые и правые кроссовки.

Источник: pritchi.ru

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