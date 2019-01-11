Красота по желанию

Один юноша никак не мог выбрать себе спутницу жизни: то лицо ему казалось не достаточно симпатичным, то фигура не достаточно привлекательной, то худовата, то полновата... Но однажды ему повезло — повстречал он волшебника, который пообещал решить его проблему.

— Вот тебе спичка, — сказал волшебник, протягивая её юноше. — Как только будешь готов, сломай её перед любой девушкой, и она постепенно начнёт становиться такой, какую ты хочешь.

И вот заметили друзья и родственники юноши, что он начал встречаться с девушкой. А та с каждым днём становилась всё краше и краше. Вскоре они поженились.

Но через год все стали замечать, что девушка стала плохо выглядеть. И с лицом у неё что-то произошло, и фигура перестала быть такой привлекательной. И больше всех был огорчён этим юноша.

Он нашёл того волшебника, который когда-то дал ему спичку, и с гневом закричал:

— Ты обманул меня! Волшебство перестало работать! Почему?!

— Оно не перестало работать, — ответил ему волшебник. — Внешний вид твоей избранницы в точности соответствует твоим желаниям. Просто ты начал искать в ней изъяны.

Источник: pritchi.ru

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