Косточки манго

В знойный летний день принесли во дворец несколько корзин прекрасных манго — дар какого-то раджи. Этот сорт манго давно славился своим необыкновенным вкусом, и падишах очень любил его. Он дал немного плодов родственникам, а остальные велел отнести к шахине и, усевшись рядом с ней на ковёр, стал лакомиться манго.

Был при этом Бирбал, и заметил он, что падишах хитрит: съест манго, а кожуру и косточки положит перед шахиней. Она знала его нрав, сосала сок из плодов и помалкивала. Вдруг падишах рассмеялся и сказал:

— Бирбал! Смотри, какая у меня жена обжора! — и падишах показал на кучу косточек около неё. — Я ещё и одного манго не успел съесть, а она за это время целую груду уплела.

Шахиня, бедняжка, зарделась от стыда, голову опустила и не нашла, что сказать. Пожалел её Бирбал и решил выручить:

— Владыка мира! Правда ваша: шахиня — обжора, это видно по кожуре и косточкам, но она хоть и много плодов манго съела, косточки же сложила, а вы, видно, целиком их глотали — с косточками и кожурой.

Падишах не нашёлся, что и ответить, зато жена его обрадовалась и просияла, и нашла случай Бирбала щедро наградить.

Источник: pritchi.ru

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